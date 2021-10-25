台股今年初開盤迄22日共195個交易日，集中市場總成交值為79兆4882.24億元，日均值為4076.32億元，股票成交量週轉率為173.12％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：電動車股、電池材料股、ABF載板股、創能股、原物料股、農糧股等，看本周台股指數區間為16600-17300點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.由於供應鏈與通膨壓力沉重，市場預期美國科技財報與展望可能導致多殺多，不過已公布財報的企業與其展望，對美國經濟復甦仍有信心，各大指數第4季仍續創新高，對已經修正3個月的台股指數是正面意義。

2.疫情降溫，繼山林海濱戴口罩規定鬆綁後，10月19日中央疫情指揮中心宣布戶外運動有條件免戴口罩；歐美在疫苗普及率提高後，將新冠肺炎視為流感化控制重症案例，染疫數字變化衝擊降低，除各國邊境管制政策不同外，生活社交活動持續恢復正常。

3.10月19日美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）近期轉弱，一度跌到93.50為9月28日以來最低。聯準會QE退場預期導致美元轉強，但其實各國的緊縮貨幣政策動作分歧，10月中旬美元多頭平倉增強，美元指數短線拉回，外資賣超台股的壓力降低。