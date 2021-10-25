【愛傳媒簡秀枝專欄】期待已久的台北市立美術館新建典藏庫房於10月22日吉時舉行動工祈福典禮，台北市長柯文哲率團隊，以依循古禮舞龍舞獅，上香、上果，行獻禮後，持金鍬動土，祈祝開工大吉，工程順利圓滿。

柯文哲信誓旦旦表示，這是北美館自1983年成立以來，首次擴建工程，2024年典藏庫房完成，新建二館也即將上路，是未來「一館三處」的北美館，勢將成為台灣的驕傲。

北美館新建典藏庫房基地在原北美館停車場，基地上搭著白色帳篷，由於依循古禮，動工祈福典禮上設置紅色祭壇，懸掛華麗八仙彩，鮮花水果、三牲祭品，以金色紅底書寫「台北市立美術館新建典藏庫房」的立牌，繫著紅彩帶成三角形，全景放大的看板為背景，金鏟綁上紅花彩帶，一字排開，莊嚴隆重。

22日上午微雨，工作人員一早在現場，清理積水，家逢喜事的心情，溢於言表。

由於該項公共工程採統包，得標代表久年機構董事長郭鵬霄、總經理郭彥君父女，一早就川梭在現場，和出席賓客寒暄致意，建築師張樞一身輕裝，半捲衣袖，神情自若。

柯文哲非常重現該案，親率兩位副市長彭振聲與蔡炳坤，文化局長蔡宗雄、捷運局長張澤雄，共同出席，北美館前後任館長林曼麗、林平、王俊傑，難得同台，藝文界代表賴香伶、蘇瑤華、杜珮詩、張玉漢⋯，現場喜氣洋洋。

吉時一到，動土祈福典禮正式開始，喧天巨鼓奔騰，舞龍舞獅獻技，上香獻果，一點都不馬虎，柯市長及兩位副市長手捧鳳梨、菜頭，意味「萬事好彩頭，吉事旺旺來」，最後在眾主賓持彩帶金鏟動三胚土，過程順利圓滿，過程還有班機飛越上空，巨大響聲，彷彿也來共襄盛舉。

柯文哲說，北美館作為全台灣第一座現當代美術館，歷經38年的收藏，涵蓋日治時期以來台灣美術史上的重要作品，以及國內外具代表性藝術家經典創作，以及反映當代議題的珍貴收藏。

作為民選台北市長，柯文哲表示，他以《柯P新政—市政白皮書》作為文化主題，就是允諾興建一座美術館，如今一步步讓諾言付諸實現。明年元月北美二館也將公告、招標，可望下半年正式動工。

由於柯文哲祖母，生前就職中山女高的同學陳進，就是出色台灣前輩畫家，柯文哲對她的作品，印象深刻。另外像前輩老畫家郭雪湖描繪20年代大稻埕的作品《南街殷賑》，他非常喜歡。

在2015年9月第一任期內，柯文哲曾參訪北美館舉辦的「台灣製造．製造台灣：台北市立美術館典藏展」時，到館內珍藏，再次見到陳進、郭雪湖作品時，非常激動，在愛烏及屋的心情下，他讚許日治時期創作的多元表現，不管是經典膠彩畫、西洋繪畫，他都非常喜歡，除了感受到北美館冠於全省的典藏 品精彩程度，感到驕傲，也是更加體認台灣美術發展史的重要性。

不過，當柯文哲進入到北美館典藏庫房，作實際勘查時，備感錯愕，「天啊，漏水滴答，潮濕不良，現場還擺放水桶接水⋯」。他強烈感受到典藏庫房的徹底改變，刻不容緩。

尤其，38年前興建的北美館，典藏庫房面積僅占建物總面積的7%（北美館資料為8%），相較於其它國際現代化美術館至少保留30%以上的比例，不可同日而語。

快人快語的柯文哲，立即指示北美館啟動典藏庫房擴建計畫，2016年起陸續啓動先期規劃、專案管理與考古試掘等委託案，希望為後代子孫永續保存自日治時期以來，台灣美術史上重要之作，以及國內外具代表性藝術家的經典創作。

為何進度如此緩慢？柯文哲解釋，一來該地點接近國定圓山考古遺址之敏感區，2019年市府委託成功大學進行考古試掘，確認基地內無重大文物發現，評估此基地可進行開發。其次，與基隆河距離也不遠，因此拉出漫長的行政程序。

直到去（2020）年8月，以統包案，由久年營造、益鼎工程及張樞建築師事務所共同合作的計劃提案獲選。定奪該案以北美館停車場為基地，建築規模為地下二層，同時改造南進門，以及部分既有館舍空間，搭配現有庫房空間的運用，以期提供多元藏品更妥適的環境控制條件，與穏定安全的照護。

目前已陸續完成戶外雕塑遷移、原有樹木移植，以及臨時停車場工程、細部設計等前置作業，期能順利進入主體工程。

柯文哲特別強調，為了加強防水、防火、防潮等，因為設備昂貴，預算才會增加到12.4億元。

在確保典藏品安全及專業需求的前提下，同時開放地面上的空間給民眾，將新建典藏庫房隱入地下，採取地面開放空間最大化、建築量體最小化之作法。

這也是落實「把公園綠色空間還給市民」的理想，進一步整合北美二館、花博園區，打造「森林美術館」，讓北美館成為台灣最具指標性的美術館。典藏庫房地下化，把綠地保留為公園，讓市民擁有更大的活動空間，是該案重要的思考邏輯。

柯文哲舉出前總統李登輝的話說，40年未解決的問題，不是一僦可成，但也不能因此不面對與解決。但深信，一座偉大城市，每天要進步一點，他希望完工後，留給台北市民一個保存台灣當代藝術最重要的地方，北美一、二館整合起來，讓「台北市立美術館園區」成為一個台灣的驕傲。

捷運局一工處也在開工祈福典禮的簡報中說明，北美館2016年起陸續啟動典藏庫房擴建先期規劃作業，因建築物全面地下化，且瀕臨基隆河，在施工上具有較高的難度。

由於北美館為藝術專業機構，這項統包工程案，交由捷運局一工處協助代辦發包、招標及評選作業。歷經一次流標後，同年8月再次招標標出，造價10億7357萬元，工期約900天，預計2024年完工啟用。

去（2020）年8月統包工程案由久年營造股份有限公司、張樞建築師事務所及益鼎工程股份有限公司所組成的團隊得標。

一工處同時表示，地下結構具有天然減震與節能的優點，同時也將北美館本館既有庫房與新建典藏庫房間之動線予以整合，有益於安全管制與運送動線單純化，提升作業效率及管理方便性，大幅降低典藏及布展作業過程中的相關風險。

未來新建典藏庫房樓地板面積將達8500平方米，包含典藏庫房空間，靜置暫存、修復室、審議區等服務典藏空間，以及貨梯、機房等公共空間。

一工處特別指出，新建典藏庫房的特點，是依據現代化庫房模式進行整體空間規劃，以漸進式分區分級控管，採作品與人分流，藉此將易受外界大氣干擾的溫溼度波動降至最低，維持整體建築內部空間的恆溫恆濕平衡穩定。

一工處又說，本庫房依各類不同之典藏物品特性，規劃專屬之典藏空間，將典藏品完整保存、易於維護，未來在推廣應用功能上將更臻完善。

王俊傑館長也在該動工祈福典禮上表示，北美館自1996年林曼麗館長，提出北美館典藏庫房擴建呼籲，前後6任館長，4任市長，在藝術界的期盼下，新建庫房工程，終於在柯市長任內拍板，林平館長完成先期規劃及發包。庫房面積8588平方公尺，預計2024年啓用。

王俊傑語帶感情地強調，漫漫25年等待，如今進行動工祈福，一個可以期待的全新藝術地標慢慢成型，可喜可賀！

作者為典藏雜誌社社長

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