【愛傳媒蔡詩萍專欄】我一直默默在觀察陳柏惟的罷免案。之所以「默默」，乃因，罷免的本意，發展到成為政黨之間的攻伐工具，其意義必然扭曲得很嚴重。

雖然，很難去怪誰是「始作俑者」，畢竟藍綠都有前科。你罷我韓國瑜，我罷你陳柏惟！誰怕誰啊！

雖然，我在罷免案發展的過程中，也確實寫了一篇批評陳柏惟的文章，但那篇的重點，是放在他以台語質詢國防部長邱國正的「刻意操作」上，對罷免本身，我並未多言。

但如今罷免案過了，從一個憂心罷免如此發展，勢必失去它「糾正民主」「監督政治」之本意的評論者角度，無論如何，我想我該表達一點我的意見了！

現在的罷免規定，到底是「容易」，還是「頗難」，完成一件罷免案呢？！其實，關鍵在選區的特性，人的因素倒在其次！回顧一下幾個罷免案。黃國昌的罷免案，未過；韓國瑜的罷免案，過了；王浩宇的罷免案，過了；黃婕的罷免案，沒過；陳柏惟的罷免案，過了。

下一個罷免案，會在哪？會是誰？會過嗎？整理這些罷免案，其中還是有眉角的：師出有名，固然重要，但，選區的藍綠版塊，尤其關鍵。

同樣師出有名，但選區如果對被罷免者「有主場優勢」，那他被罷的機率就低，反之，如果沒有主場優勢，他被罷的機率便高！

也難怪，陳柏惟罷免案過了之後，資深台獨理論大師林濁水要痛批這個罷免制度（但他似乎忘了韓國瑜也被罷免了）！也難怪被國民黨主席朱立倫劍指的無黨籍立委林昶佐要疾呼適可而止，因為，從藍綠現在的立委席次多寡，以及他們的選區狀況來看，泛綠營當然相對威脅更大，而泛藍營由於委員席次少，且多半在藍營板塊區裡，因而不覺得打起罷免戰有何不好！

可是，若把眼光放遠來看，罷免戰若一發不可收拾，它最終是會一劍兩刃的同時傷害藍綠，而且，對目前於國會中處於在野的中型政黨國民黨，可能威脅更大？！

為何這麼說呢？我們不妨再細部分析一下。藍綠目前的國會生態，民進黨遠遠大過於國民黨。

許多過去藍營的版圖，連續兩次國會大選，國民黨都相繼失去，這些地區，現在的政黨生態，恐怕不能再以過去的眼光看待，於是，對國民黨來說，現在有點像是「主客易位」，像是要「仰攻山頭」，如果，未來大環境對藍營有利的話，如果，藍營提名的人選，可以相對優越於綠營的現任者，說真的，藍營要在國會搶攻更多席位，不是不可能的事。

可是，這樣的形勢，很可能會遭遇一個隱形的障礙：就是，在未來，於綠營已經經營了一陣子的原先藍營板塊裡，「如果藍營可以小贏」，那綠營也必然會發動罷免案，來「報復」小贏小勝的藍營立委，這對藍營來說，就是「無法承受之重了」！

這幾次的罷免案，充分顯示了，在藍綠各自的板塊區裡，罷免根本不可能！但，罷免卻可以對「意外」在對方版圖裡開疆闢土的「先鋒」，造成當選後，亦難免要遭到罷免案威脅的困境！

這很可能，會逼使「在敵方版圖」裡存活的己方立委，更加不敢大動作的呼應自己政黨的召喚，形同政黨政治裡的「罷免病毒」！這可能是連續幾次罷免案後，關心政黨政治的人士，不能不注意到的「機制上的不對稱」隱憂！

民主政治的選舉，是給你選票，給你任期，讓你表現；罷免，只是去修正，或去補強，選舉機制的不足，而非，與把「罷免」搞成跟「選舉」一樣的同等價值！

如果，不弄清楚這前提，罷免成為你搞我我整你的報復手段，那民主的任期制，本來具備的功能，便反倒陷入不穩定的混亂了，這是朝野都該想清楚的「恐怖平衡」！

而且，藍營應該要警惕更多，罷免案「主場優勢」的在地顏家卯足全力，也不過多贏了四千多票，這意味了什麼！？

作者為知名作家

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