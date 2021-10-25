澄清醫院乳房外科主任陳豐仁指出，目前乳癌的藥物精進，使得三陰性乳癌的治療有重大的突破，透過知識更新、新的檢驗方式還有藥物治療，使治癒乳癌的目標，又前進了一大步。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

蛤！28歲未婚就發現罹患最惡性的三陰性乳癌，因母親就是乳癌患者，她摸到左側乳房硬塊，遲疑了三個月才就醫，幸好經澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁量身訂製療程，在治療前先凍卵，且先化療待腫瘤萎縮再做保守性的腫瘤殘跡清除，預估應可保留乳房的完整，患者也重拾信心勇敢抗癌。

這位單身未婚女患者猶豫了三個月才鼓起勇氣到乳房外科門診求醫，經乳房超音波顯示腫瘤已達3.4公分，再經切片化驗，確診為三陰性乳癌。三陰性乳癌是ER、PR、Her2都呈現陰性，屬最惡性乳癌，對於荷爾蒙治療或標靶治療都無效。

陳豐仁表示，再經基因檢測，她的乳癌屬先天基因突變，也就是來自母親的遺傳，這麼險惡的三陰性乳癌需有一完整的治療計劃，化療先行好讓乳癌腫瘤萎縮，因為考慮化療可能會使卵巢受損，為她癒後結婚生子著想，請她先做凍卵保存，也搭配停經針劑，保護卵巢做日後自然受孕的可能。

另一方面也讓個案管理師、社工師介入提供假髮租借、營養諮詢、心理師諮商等；加入病友群組，由病友分享過去經驗，使患者在充分的心理準備下接受後續的治療計劃。

該患者在第一天先接受抑制血管增生的藥劑，讓腫瘤血管正常化，以讓第二天的化療藥物更容易進入腫瘤細胞，經化療兩個流程，第八週後，發現她的乳癌腫瘤已縮小為1.7公分。陳豐仁說，化療效果令人振奮，預計再做六個療程的化療，就有可能將乳癌腫瘤完全萎縮，留下的腫瘤殘跡再以手術清除，一定可以保留完整的乳房，這是目前乳癌治療的最好選擇，不在發現乳癌後就立即予以手術切除，讓乳房產生很大的破壞。

陳豐仁指出，目前乳癌的藥物精進，像這種高風險的先天BRCA1／2基因突變乳癌患者（三陰性乳癌、腫瘤大於2公分、或有淋巴轉移，或化療後仍有殘餘腫瘤），如果再接受對抗基因突變的藥物治療，三年無病存活率可以從77.5％提高到86.1％，復發風險下降39％。

這位三陰性乳癌的年輕患者，在回診時說：「幸好當初有你們團隊的鼓勵以及不厭其煩的說明，讓我勇於接受治療，而且不影響我現在的生活，還能繼續工作，感謝你們！」