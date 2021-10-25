網紅米砂作風性感大膽，直率敢言的她自稱「老濕姬」，在網路上擁有高人氣，卻也因此常引起爭議，近年她除了擔任AV監製，更時常在IG分享大尺度辣照，然而日前她卻透露自己被外送員盯上，對方還用電話搭訕，甚至是親自堵在她家門口，讓米砂不堪其擾，最後只能搬家。

米砂日前在IG限時動態透露，過去她住在西門町一間小套房，那時候特別愛訂外送，沒想到卻因此被外送員盯上，「外送員不知道為什麼開始用電話搭訕，那時候都是用送到門口的服務，所以被一個陌生人而且對你有好感的人，知道家裡住哪其實滿可怕的」。

米砂遭到外送員遭擾，最好只好搬家。(圖/翻攝自米砂IG)

米砂為保險起見最後還是搬家，她也強調自己沒有想譴責外送平台，「畢竟他們當下也不能控制外送員發春（？）」，她分享這段驚悚經驗，主要是想提醒獨居在外的男女這種事很可怕，她也表示這件事害她有心理陰影，現在點的外送餐點都會請外送員放在1樓櫃台。

米砂認為寧願麻煩一點，也不要透露家裡地址給陌生人，要懂得保護自己。事實上，米砂日前才被捲入YouTuber小玉(朱玉宸)的換臉風波，就連性感辣照都被對方盜圖，以「總價超過2000元，特價800」方式賤賣，讓米砂氣得怒轟：「少說他也要賠我500萬損失」。