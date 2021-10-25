影后周迅不只屢次以精緻童顏引發熱議，私下的她也相當親民、真性情，周迅今（25日）就被曝光和何炅、黃磊、李誕等人現身烏鎮聚餐，大夥兒在餐廳開心吃吃喝喝，不過何炅卻突然抱著周迅哭了起來，而周迅的表情雖然有些驚訝，不過她仍相當鎮定，並像哄小孩一樣，一邊抱著何炅、一邊拍他的背，安撫何炅的情緒。

周迅近日現身烏鎮戲劇節，同時她也趁空檔和好友相聚，周迅就被大陸微博博主直擊，她與何炅、黃磊、李誕等人現身烏鎮聚餐，大夥兒在餐廳開心吃吃喝喝，氣氛相當熱鬧，不過，幾杯黃湯下肚後，何炅卻突然抱著周迅哭了起來，周迅的表情雖然有些驚訝，不過她仍維持鎮定，周迅就像大姊姊一樣，耐心地拍何炅的背安慰，還拿起紙巾幫何炅擦眼淚。

何炅突然抱著周迅爆哭。（圖／取材自微博）

周迅就像哄小孩似的，一邊抱著何炅、一邊他的情緒，女神遇到好友酒後哭倒，反應鎮定又暖心安慰，同時，也有網友就跳出來解釋，何炅喝多了大哭是常有的事情，何炅也曾在節目中提到，他以前是喝多了就會睡覺，現在卻是喝多了會哭起來的類型。

網友也紛紛留言討論：「喝多了，真的很容易哭！如果哭出來會舒服些，其實也挺好」、「迅姐好溫柔」、「何炅好像大孩子」、「何老師以前節目裡面也經常這樣，自己愛哭還喜歡陪哭，他真的好感性」。

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