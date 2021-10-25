宏碁旗下建碁（3046）在今年第三季的股東會進行董事會改選後，進行高層換血，由主導宏碁數位顯示事業的簡慧祥，接下建碁董事長一職。對於建碁今年營運回溫、恢復年成長走勢，簡慧祥釋出樂觀看法，同時在看好明年疫苗各國施打率進一步提升後，更多公共活動將帶動數位看板相關解決方案的專案業務增溫，營運動能亦將維持成長態勢、比今年更好。

今年以來，建碁在政府及企業端的相關大型工控解決方案專案需求持續回流，加上先前因疫情延宕的專案，遞延至今年陸續恢復執行，營運動能亦隨之增溫。

簡慧祥表示，隨著各國疫苗施打率持續提升，公共活動愈來愈活絡之際，建碁過去在觀光餐旅等領域布局的數位看板相關解決方案業務，也逐步回穩。

除了數位看板相關解決方案外，建碁近年來也在整合電動車充電椿方案陸續展現成果，繼今年初在美國市場拓展相關專案有所進展，後續針對歐美地區的電動車相關場域，亦加快腳步布局，其能為其逐步挹注在高毛利業務的營運動能。

建碁去年營運在疫情衝擊下，全年稅後虧損逾6600餘萬元、每股淨損0.93元。今年上半年受惠在工控相關解決方案的專案回流下，單季營運不僅維穩正數，營收、獲利亦逐季走升，累計稅後淨利逾2047萬元、稅後每股盈餘0.29元，來到18年來同期新高。

建碁第三季營收亦在維穩年增走勢下，刷新13年來高點、達7.4億元，累積前三季營收同步站13年新高、為17.99億元，年增逾五成。預期第四季可望在接續有專案執行結算挹注下、維持高檔水位，全年營運回復年正成長走勢可期。