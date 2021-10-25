今（25）日是台灣光復76周年紀念日，台北市議員羅智強批民進黨是「小偷政黨」，不敢慶祝台灣光復；而總統蔡英文國慶演說時稱「中華民國立足台灣72年」，也讓羅智強酸說，民進黨偷來的中華民國只有72年，要如何紀念台灣光復76年？

「今天台灣光復76周年紀念日，也是一個被民進黨徹底遺忘的日子」，羅智強在臉書發文表示，76年前，全國軍民在國民政府的領導下，擊敗強敵、挽救國家，光復了台灣、幫助了盟軍，贏得二戰。因中華民國抗戰勝利，台灣才得以光復，重返中華民國版圖，終結日本50年的殖民統治，也開啟中華民國在台灣新生的機遇，創造出日後的自由民主與繁榮。

羅智強說，紀念台灣光復，是紀念中華民國與台灣唇齒相依的密切關係，76年前台灣回歸的是中華民國，而不是中華人民共和國，鐵一般的歷史事實，民進黨卻因意識形態而刻意漠視，甚至把台灣光復扭曲為與對岸的「一中原則」唱和。

在民進黨執政下消失的台灣光復，羅智強認為是凸顯蔡政府不敢、也不願正視台灣回歸中華民國的史實，坐實其藉台獨史觀斬斷中華民國過去的歷史，讓台灣靠只有72年的中華民國借殼上市；且民進黨偷來的中華民國只有72年，要如何紀念台灣光復76年，「小偷政黨面對台灣光復，當然只能迴避」。