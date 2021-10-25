「補教天后」陳子璇結束與名師高國華的9年「補教人生」，早將事業重心轉往大陸教育界，離婚一年的她，隻身在外拚事業，忙碌加上疫情的關係，已至少2年沒回台灣，但她仍經常透過社群跟眾人分享生活點滴與心情，昨深夜po文透露，最近一直有人問到底老闆給她多少薪水，才讓她這麼拚命，陳子璇不藏了，說出真心話。

如今恢復單身渴望愛情的陳子璇，獨自一人在對岸拚事業，她不時透過臉書分享生活，昨(10/24)她在臉書po文，透露工作是全年無休，而自己盡心盡力不喊累，始終積極樂觀面對，也因此近來總有人問她這麼拚命工作，老闆到底給多少薪水？她總笑而不答，覺得可能其他人不見得希望像她這樣生活。

陳子璇表示，很多人會覺得就是老闆給得夠多，才拚命工作，「不給多為什麼要那麼認真」，但她的想法剛好相反，「我認為就是要如此認真，老板才想給高薪的」，而且只是認真還不夠，必須隨時待命、秒回訊息，才能讓公司覺得擁有了人才，既體面又添光，才能爭取到高薪。

她認為，要達到這樣的地步，必須由內而外、方方面面都重視才行，真的不是那麼簡單，「不過，這倒是像男人找老婆，總希望能找到上得了廳堂、下得了廚房，還要帶得了出門的完美女子」，反問眾人，「你，想要嗎？」。