高雄一家公司老闆阿新（化名），2012年10月間結識經營美髮店的小芬(化名)，不顧已婚與家室，發展出婚外情，並自結識起5年內，共借給小芬821萬元用於投資美金保單、買房與還債，不料後來小芬避不見面、斷絕往來，阿新不甘之前的付出，訴諸法律要求小芳償還821萬元，但橋頭地院查調查後認為，這些錢是阿新在交往期間心甘情願的付出，因而判決敗訴，小芬免還。

阿新控訴，小芬認識他1個月就向他借錢，自2012年11月至2017年1月止，共借給小芬821萬元，對方這些錢都拿去投資美金保單、還債、買房等，但他卻在2019年1月被斷絕來往，才會打官司要求小芬還這筆錢。

小芬出庭時指稱，她剛認識阿新時，不知道對方已婚有家室，才會發展成為男女朋友關係，後來阿新的妻子在2018年底要求她不能再與阿新來往，才決定結束這段不正常的男女關係，並無騙取阿新金錢之意，而且那筆錢是用於規劃2人的未來生活所需，並非借貸。

據「自由時報」報導，法官檢視小芬提出的慶生照片，發現阿新開心摟著小芬右肩合照，互動相當親密，斷絕聯繫後，阿新仍傳送「好好睡覺我很在乎你，好好照顧自己身體」、「心愛的老婆，你忍心讓我日漸消瘦你說句話啊，我放棄一切就要你」等訊息，足見2人的確曾是男女朋友關係，認為交往時給的錢的是贈與，不是借貸，最終判決小芬不用償還。