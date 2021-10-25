數泓科今每股79元掛牌興櫃戰略新板 09:322021/10/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 數泓科技（6855）在9月16日申請興櫃戰略新板後，今（25）日以每股79元掛牌，也是繼東研信超（6840）、進典（6843）之後，第三檔戰略新板掛牌股，興櫃主辦券商為台新證券。 數泓科成立於2006年6月間，主要產品是數位手工具產品，數泓科公司2020年營收3億2605萬元，稅前盈餘7596萬元，每股盈餘5.21元。自結今年前八月營收2億6450萬元，稅後盈餘5052萬元，EPS2.63元。 PCB廠拚擴產 明年不看淡 熱門股－遠雄建 股價創七年新高 #東研信超 #數泓科 #進典 #戰略新板 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔BMS概念股 紅了 04:102021/10/24 財經要聞 挺太陽能 國壽投資上看300億 04:102021/10/24 財經要聞 養豬業遭遇最慘週期 04:102021/10/24 專題周報 16檔績優股 法人狂敲 04:102021/10/23 證券．權證 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政技壓群雄 04:102021/10/24 產業特刊 掛牌熱 本周興櫃六連發 04:102021/10/25 證券．權證 開卷書摘》台股攻克月線 航海王接班人是他 10:002021/10/23 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/25 證券．權證 市民永續 11／2辦創櫃板登錄前籌資 04:102021/10/25 證券．權證 元宇宙助攻 創王單周暴漲逾50％ 04:102021/10/23 證券．權證 台股再戰季線 聚焦科技法說 04:102021/10/24 專題周報 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 通膨炸彈快要引爆！美企業深陷2大噩夢 消費者慘了 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 晶圓代工價 明年全漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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