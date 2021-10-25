數泓科技（6855）在9月16日申請興櫃戰略新板後，今（25）日以每股79元掛牌，也是繼東研信超（6840）、進典（6843）之後，第三檔戰略新板掛牌股，興櫃主辦券商為台新證券。

數泓科成立於2006年6月間，主要產品是數位手工具產品，數泓科公司2020年營收3億2605萬元，稅前盈餘7596萬元，每股盈餘5.21元。自結今年前八月營收2億6450萬元，稅後盈餘5052萬元，EPS2.63元。