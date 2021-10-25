被封為「最強美乳人妻」的39歲寫真女星熊田曜子，日前傳出遭到結婚9年的丈夫家暴而訴請離婚，沒想到卻遭丈夫指控有「小王」，更在她的包包中發現其他人的「男性精液」，雙方因此鬧上法庭。而小王的真實身份與他的氣質正宮，近日也被媒體挖出，讓網友相當驚訝。

熊田曜子過去靠著艷麗臉蛋與傲人G罩杯而聞名，即使結婚並生下3名子女，身材依舊相當火辣，是不少人心目中的性感女神。但今年5月時她卻驚傳遭到家暴而宣布斷開結婚9年尪，沒想到過不久後卻遭到丈夫反控她外遇，並在熊田曜子的包包中找到成人玩具，而且上面發現疑似「小王的精液」，送驗後確認DNA與小王一致，因此提出告訴。

據傳，被指控是小王的B男，不僅是電視台高層還是「人氣女主播」的丈夫，雖B男不斷否認並聲稱證據是有人刻意捏造，但他與人氣女主播的真實身份還是遭人挖出。近日有日本媒體報導，小王B年是電視台的王牌製作人，而他的妻子便是富士電視台前體育主播「平井理央」，她不僅面容姣好，優雅的氣質更獲得不少觀眾喜愛，因此當身份一曝光，都讓網友忍不住留言「沒想到是她」、「老婆這麼美，若是真的就太糟蹋了」、「希望不是真的」；目前全案已進入調查。

而熊田曜子近日雖陷入「外遇風波」，但工作似乎不受影響，她仍積極登上節目，並在個人IG上曬出全裸辣照，替新推出的寫真集《39》宣傳，惹火的好身材同樣受到超過1.8萬人按讚。