高嘉瑜推修法。(取自中時新聞網直播)

高嘉瑜.黃捷遭換臉成謎片女主角 遏止數位性暴力最新說明

網紅小玉利用AI換臉技術，製作名人合成色情片，再於網路兜售，引發外界撻伐。民進黨立委高嘉瑜也是受害者，她日前表示將致力推動相關修法，今(25日)舉行記者會，強調目前台灣現行法規不足，包括刑度不足、要件難以構成刑法相關罪名，未來會朝向於刑法第十條第八項增訂性隱私影像之定義，並於刑法增訂法規，保障人民性隱私權。同樣是受害者的高雄市議員黃捷今也現身表示，我非常支持，拜託立法院盡快加強修法並通過，不要再出現受害者。

高嘉瑜今舉行「拒絕偷臉數位性暴力！加入修法遏止科技犯罪，不要再有下一個受害者」記者會，她說，這一次事件受害者除知名網紅、藝人，也有政治人物，這樣的事件已經造成新的網路上的傳播的性暴力，也是國安危機；她更舉出各國對於此犯罪的法規比較，目前台灣現行法規不足，包括刑度不足、要件難以構成刑法相關罪名，未來會朝向於刑法第十條第八項增訂性隱私影像之定義，並於刑法增訂法規，保障人民性隱私權。

黃捷表示，做為政治人物是有政治人物責任，同時也是受害者，站出來有相當難度，第一時間知道是受害者心情很複雜，公眾人物不應該被用這種方式羞辱對待，我是自己有看過影片內容，看完影片的內容，一開始會滿滿憤怒，到後面感到非常噁心想吐，覺得這就是一種非常赤裸裸的性暴力，所以除了表達希望受害者有看到這樣事情又再發生，大家可以勇於站出來，因為這件事必須受害者有意願和勇氣站出來提告，才有辦法制裁犯罪者。

黃捷提到，第一時間用妨害名譽跟妨害風化提告犯罪者，但這罰則非常非常輕，這跟犯罪者獲利相比微不足道，感謝高嘉瑜委員提出修法意見，且是針對數位性暴力，我非常支持，因為這樣事情本身就一種虛擬強暴，不希望出現下一個受害者，拜託立法院盡快加強修法並通過，不要再出現受害者。