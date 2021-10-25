凡士林深層修護潤膚露400ml，359元。（凡士林提供）

凡士林專業修護潤膚露 400ml，359元。（凡士林提供）

凡士林香薰舒緩潤膚露400ml，359元。（凡士林提供）

百年保養品牌凡士林找來女神柯佳嬿成為全新品牌形象代言人，為凡士林注入全新不凡魅力，近期出席金鐘56的柯佳嬿，有了凡士林的加持後，更有別以往穿衣風格大方展現細緻美腿，十分吸睛，在凡士林全新形象廣告拍攝現場，更大方分享她保持如同開外掛般的透亮肌膚養成秘訣。

出道15年，柯佳嬿從少女變人妻，從上班族演到高中生也不突兀，柯佳嬿表示，自己宛若一片逕自生長的綠葉，也許平凡，但用心澆灌後定能美麗綻放，她也有感而發談到，「如果你是向日葵，又何必拼命追求開成一朵玫瑰呢？」，只要用心每個人都可以成為不凡的自己。

2019年柯佳嬿在「想見你」中飾演高中生，綻放青春活力的柯佳嬿，劇中精湛的演技更獲得金鐘戲劇節目女主角的殊榮，她透露為了詮釋好這個角色，可是下足了功夫，除了反覆揣摩角色的精隨，為了要撐起這個角色，膚況對柯佳嬿來說也是一大考驗，平常不管再晚再累睡前一定要把保養課題做足的她，在友人的推薦下，在上戲前天天使用凡士林經典潤膚露加強保養，也讓她一舉拿下保養代言，品牌旗下4款經典潤膚露凡士林深層修護潤膚露、凡士林蘆薈舒緩潤膚露，凡士林專業修護露、凡士林香薰舒緩潤膚露都受到女神喜愛。