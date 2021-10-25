亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場彩排時擊發道具槍卻釀成1死1傷憾事，電影助理導演霍爾斯（Dave Halls）被控無視安全規範，要負很大責任。

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場彩排時擊發道具槍，釀成1死1傷憾事，當天遞給他道具槍、並且表明槍沒有填裝子彈的是助理導演霍爾斯（Dave Halls）。前同事爆料，霍爾斯過去有許多不良安全紀錄，甚至在同事昏迷後還提議繼續拍片，問題很大。

綜合美聯社、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，歌爾（Maggie Goll）是一名道具製造商及合格的煙火技師，她在2019年加入美國恐怖影集《深入黑暗》（Into the Dark）劇組，與霍爾斯有共事經歷，不過同年她就向劇組投訴霍爾斯，指控他無視片場的武器、煙火等安全規範。

Assistant director who handed Alec Baldwin pistol 'ignored gun safety protocols on previous production' https://t.co/prB4JN4ljh — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24 2021

歌爾受訪時形容霍爾斯一開始就像年長、和藹可親的助理導演，不過這個形象很快就消失了，痛批他沒有在片場維持安全環境，沒有建立消防通道，出口被堵塞，也沒有開過安全會議。

此外，霍爾斯也沒有依照規定，向劇組人員宣布現場有放置武器，助理道具師因此經常責備霍爾斯。

霍爾斯最令歌爾不滿的事蹟是，有一回劇組的煙火技師因為糖尿病在片場昏倒，當煙火技師送醫後，霍爾斯還提議繼續拍片，當時劇組裡已經沒有合格的煙火技師可以監督各種煙火效果。

當天歌爾就向製作方布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）提出內部申訴，不過後續製片方並沒有採取任何相應行動。

關於亞歷鮑德溫21日在新片《Rust》片場擊發道具槍卻釀成1死1傷憾事，歌爾強調這不該發生，因為片場關於槍枝的使用有許多步驟。演員李歐塔（Ray Liotta）也表示，片場對槍枝的檢查通常會進行得相當廣泛，包括把槍拿給被槍指著的人、製作人、以及所有在現場的人檢查槍枝安全。