面對傑倫布朗因為左膝髕骨肌腱炎缺席，塔圖知道自己該挺身而出了！塔圖25日全場24投12中，含三分球11投4中，攻下全場最高31分，帶領「綠衫軍」塞爾提克以107比97力退地主火箭，總算中止開季2連敗，也進帳本季首場勝利。

兩隊打完上半場，塞爾提克僅以53比51小幅領先，不過第3節一開始，塔圖就火力全開，幫助塞爾提克逐漸擴大領先，隨後荷福德、薛洛德與史馬特等人也攜手打出14比3小高潮，雙方差距轉眼變成20分，也讓火箭接下來怎麼反撲也沒用。

塔圖除了攻下全場最高得分，另有9籃板、2助攻、1抄截、1火鍋，薛洛德與葛蘭特威廉斯各拿18分，才從新冠肺炎痊癒復出的荷福德，也拿17分、10籃板、3抄截與3火鍋的稱職演出，接著就等傑倫布朗的膝傷可以趕緊痊癒歸隊。

火箭以今年選秀榜眼傑倫格林攻下生涯新高30分的表現最佳，也證明他的真材實料，伍德也有20分、9籃板，凱文波特15分，泰特12分，不過曾獲年度第六人的艾瑞克戈登陷入低迷，全場6投中1，含三分球投3中0，只有得到2分。