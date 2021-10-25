英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）驚傳確診新冠肺炎，新專輯宣傳和活動全面喊卡，目前正在隔離中，消息一出震撼歐美樂壇，然而紅髮艾德在一周前才和英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）同台，如今演出畫面流出，超級近的距離讓粉絲都忍不住為Coldplay擔心。

紅髮艾德凌晨在IG發文透露自己確診新冠肺炎，「長話短說，很不幸我確診了，所以我目前自我隔離並遵照政府的防疫規定，也就是說現階段我無法兌現任何公開露面的承諾」，同時強調後續專訪和演出，他都會盡量透過居家遠端的方式完成，「向大家致歉，讓你們失望了，希望大家注意安全。」

然而早在紅髮艾德宣布確診前一周，他就參加了威廉王子（Prince William）所創設的活動「修復地球獎」（Earthshot Prize），當時他受邀在頒獎典禮上演出，同場歌手名單還有包括Coldplay、尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、說唱歌手KSI、耶米阿拉德（Yemi Alade）等人。

紅髮艾德受邀擔任Coldplay演唱會嘉賓，超近距離合唱。(圖/達志影像)

不僅如此，紅髮艾德12日還受邀當Coldplay倫敦演唱會的嘉賓，超近距離同台熱唱的同時，現在還擠滿了2000名粉絲，如今確診消息傳出，讓不少歌迷都十分擔心Coldplay的狀況，然而Coldplay方面目前還沒有任何回應。