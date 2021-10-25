影壇第一美女林青霞雖然息影多年，一舉一動仍是外界關注焦點，而她的感情世界至今也讓人津津樂道，曾和秦漢有過一段情的她，近日被翻出31年前參加節目時的片段，暢談與秦漢拍戲的趣事，更自爆想把初吻給他，竟遭到拒絕。

林青霞19歲時和秦漢合作電影《窗外》，在電影中飾演一對新婚夫妻，在拍攝新婚夜時，導演對秦漢說：「青霞害羞，正式來的時候你就真的來，你就不要借位了」。

沒想到正式開拍時，秦漢為了不想佔便宜，還是選擇借位，讓林青霞都笑說：「他（秦漢）太老實了，真受不了，我覺得我倒滿喜歡他的，我覺得這次初吻，我不想給別人，給他倒挺好」。

而當時林青霞和王祖賢一起上節目，遭主持人虧「為什麼妳們漂亮的女生，都喜歡有個“秦”字的人呢？」王祖賢則靦腆回覆「不是有秦字，就是剛好我們的男朋友都有秦字。」

林青霞和秦漢情纏20年，最終選擇嫁給香港富商邢李㷧，而王祖賢和齊秦同樣情纏17年，多次分合，現王祖賢已淡出影壇多年，移居加拿大專心潛佛，而齊秦則是在2010年與小24歲的孫麗雅結婚，目前仍恩愛如昔。