台灣地震頻繁，許多人早已練就超強心臟，昨（24）日下午宜蘭接連發生規模6.5及5.4強震，有網友PO文，表示地震當下聽到老房子牆壁的撕裂聲，高處的物品也掉落下來，但他還是躺在床上更新PTT的地震文，並好奇詢問到底要震多大台灣人才會有逃跑的行動？

一名網友在PTT上發文表示，地震當下，他家從突然有點小晃，接著到聽到老房子牆壁的撕裂聲，隨後地震警報響起，衣架和物品都從高處掉下來，但他還是躺在床上更新PTT地震文，並詢問：「堅韌的台灣人吶，地震要多大你們才會跳起來逃跑呢？」

貼文一出立刻引起討論，許多人覺得「停電」或「網路斷線」才會讓人冒出想要逃跑的念頭，「我在想如果停電，應該就會開始逃跑了」、「921那次還停電，整個恐慌爆」、「全國斷網路吧？」、「網路連不上」。

其他還有網友表示，「時間超過1分鐘才會想逃吧？」、「震度五級以上吧？」、「大概是窗外某棟樓倒了之類台灣人才會覺得大事不妙」、「小震不用跑，大震跑不掉」、「震後連的上PTT是台灣日常，連不上PTT代表要快跑」、「地震真正搖得厲害時你連移動逃跑都沒辦法」、「衣櫃書櫃倒了的時候」。