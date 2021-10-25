數位手工具研發製造商-數泓科(6855)今天以每股79元正式登錄戰略新板，數泓科前9月合併營收為2.95億元，年增40.6%，隨著車用及航太手工具機市場成長，今年營收及獲利可期。

數泓科成立於2006年6月，係由工研院機械所技術團隊與11家手工具業者合資成立的臺灣第一家數位手工具專業公司，主要產品為數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等產品，產品主要應用領域以汽車產業及航太產業為主，公司創立「Eclatorq」、「WIZTANK」、「e-Dynamic」三大品牌，所生產的商品中有7%為自有品牌，93%為ODM代工。

依據Allied Market Research 全球手工具產業研究報告指出，2019年全球非動力手工具市場規模達220億美元，2020年到2027 之年複合成長率為4.1%，預估2027年市場規模將可達到304億美元，主要成長動能來自平日汽車保養及維修部門的手工具需求增加，以及手工具生產技術日益進步。

目前歐美地區是全球手工具需求最大的市場，北美市場成長主要來自航太、汽車產業和DIY用戶增加；在航太部分，北美為航太工業製造重鎮，全球超過一半的飛機都來自北美，而近年來亞太地區、中東、非洲及拉丁美洲因國際航空客運量的增加，也同步帶動全球民用客機需求的上升。

在車用及DIY用戶部分，美國、墨西哥和巴西為全球重要的汽車製造國；德國和義大利更是著名汽車品牌賓士、BMW、法拉利等的製造重鎮，雖航太產業及汽車產業易受到經濟景氣的影響而波動，但DIY工具之需求則相對穩定，除汽車產業及航太工業會帶動數位手工具成長之外，其建築業的復甦亦會刺激手工具需求成長，加上全球機械和設備製造業的成長亦將為手工具產業帶來有利的成長機會。

此外，數位化產品逐漸邁入醫療產業，將骨質密度及骨骼力學分析技術，加上數泓科數位產品及醫療健康大數據結合AI技術，可拓展全球商機，將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，目前國外主要競爭對手包括美國Snap-on、日本Tohnichi及歐洲 Stahlwille等公司。

數泓科以傳統手工具為發展基礎，技術整合電子資訊、感測技術、工業設計及金屬材料等，開發具有數位顯示、資料記憶、預設扭力、無線資料傳輸、輔助動力等先進手工具產品，且擁有不同類型的客戶及多樣化產品組合，較不受單一產業起伏而對公司產生過大的影響，加上數泓科智能化資料庫大數據已經建立14年，後台大數據可提供專業汽車、航太工業維修時，做專業之判斷，讓公司營運前景看好。

儘管全球新冠肺炎疫情延燒，全球經濟受到重創，數泓科不受疫情影響，109年營收為3.26億元，稅後盈餘為6551.5萬元，每股盈餘為5.21元；今年1到9月合併營收為2.95億元，較去年同期成長40.6%，全年營收及獲利可期。