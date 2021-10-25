土耳其里拉兌美元在周一亞洲交易早盤時段跌到歷史低點。土耳其總統Tayyip Erdogan此前揚言，已經下令驅逐美國和其他九個西方國家的大使。

儘管通膨不斷，土耳其央行在上周仍砍了政策利率200個基點，讓里拉在上周即已經創下歷史低點。

里拉在(台北時間)周一清晨時段跌到9.75兌一美元，為歷史新低。今年以來，土耳其里拉已跌24%。

銀行家將總統上周六的言論評為軟弱表現，並擔心土耳其金融市場，里拉未來無可避免將面臨極大拋售壓力。「眾所周知央行行長Kavcioglu沒有獲得升息的授權，唯一的辦法可能要動用外匯儲備。

在多個西方國家要求釋放被關了四年的商人和慈善家Osman Kavala之下，土耳其總統Erdogan要求外交部驅逐多個國家大使。但到周日晚間，沒有跡象顯示土國外交部已經執行了總統的命令。但總統此舉已經開啟了執政19年來與西方國家最大的裂痕。

政治反對者認為，驅逐大使的行動是為了移轉人們對土耳其經濟困境的注意力；外交官則希望能避免驅逐行動。

據熟悉的業界人士表示，在土耳其央行上周降息之後，預計土耳其國有銀行會在周一將借款成本降低200個基點。