台灣併購與私募股權協會10月初線上公布〈2021台灣併購白皮書〉，為邀請更多產業界參與併購活動，今（ 25 ）日下午舉辦「2021 台灣產業併購與轉型論壇」，採取實體論壇及線上直播的雙頻方式，為後疫情期增添人氣。特別的是，此次主辦單位除了台灣併購與私募股權協會，特別偕同經濟部台美產業合作推動辦公室、資誠聯合會計師事務所及普華國際財務顧問公司，同時，美國在台協會經濟組副組長邵藹帝(Arati Shroff) 將以「韌性供應鏈與疫情後的全球經濟」為題發表專題演講。

主辦單位表示，此次論壇以台灣企業供應鏈轉型契機及疫後台灣ICT 產業佈局戰略為主軸，邀請台灣產官學界領導人分享區域經濟形成後的供應鏈佈局調整方向和策略，以及ICT產業透過併購投資模式建構產業生態圈、強化戰略優勢的可能性及挑戰。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，貿易戰和疫情對全球經濟和企業經營帶來許多不確定性，但也同時帶給台灣企業重新思考產業布局、轉型和營運結構調整的機會，作為全球資通訊產品的主要供應商及研發中心，台灣具備堅實的ICT產業實力，台灣企業應該趁此機會，藉助併購、策略結盟等多元合作佈局方式，並建立以台灣為基地的高附加價值產業聚落，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵夥伴。

該協會提供25日〈2021台灣產業併購與轉型論壇〉線上直播聯結：https://www.youtube.com/watch?v=tGpyoxxjWuY；以及〈2021台灣併購白皮書〉詳細內容的下載：https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-invest/2021-taiwan-mna.html