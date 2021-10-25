大陸昨新增新冠本土確診35例涉及7省份。（圖：Shutterstock）

大陸國家衛健委通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團昨天（10月24日0—24時）新增確診病例39例。其中境外輸入病例4例；本土病例35例，包括：內蒙古19例，其中阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例；貴州4例，均在遵義市；甘肅4例，其中蘭州市3例、嘉峪關市1例；北京2例，其中豐台區1例、海淀區1例；河北2例，均在邢台市；湖南2例，均在長沙市；陝西2例，均在西安市。含5例由無症狀感染者轉為確診病例（河北2例，湖南2例，貴州1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在內蒙古）。

★內蒙古額濟納旗：居民和遊客實行足不出戶居家措施

當前，內蒙古額濟納旗新冠病毒感染肺炎疫情傳播迅速，危害性大。額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部昨宣布，自今天（25日）零時起，將對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施，如有異常，請及時報告社區、酒店或旅行團負責人。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。

★北京：壓減會議論壇 馬拉松賽推後舉行

昨天（24日）上午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第129次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第80次會議召開，研究調度疫情處置工作。市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇主持會議，市委副書記、市長、防控工作領導小組副組長陳吉寧，市委副書記、防控工作領導小組副組長張延昆出席會議。

會議強調，要嚴格落實首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室關於進一步做好首都疫情防控工作的通知要求。遠端管控的各項措施要及時到位。對有感染者所在市旅居史尚在外地的進返京人員「北京健康寶」進行彈窗提示，暫不進返京，對已在京的立即向所在社區、單位、疾控等部門報告，接受健康管理和核酸檢測。各類公共場所和社區、單位嚴格掃碼登記。抓好學校疫情防控和醫療機構防院感工作，加強私人診所、小診所、藥店防疫檢查，對暫停開放棋牌室等密閉活動場所要嚴格執行。

此外，壓減會議論壇，減少參會人數或是延期、取消，北京馬拉松賽延後舉行。落實突發公共衛生事件應急條例，對違反防疫規定、隱瞞旅居史密接史、出現症狀不主動報告的人員要依法處理，對單位防疫不力的要追究責任。