台灣基進立委陳柏惟遭罷後，緊接著台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案，成為大家關注的焦點。對此，資深媒體人趙少康表示，他認為因為罷免門檻只有6萬1000多票，所以不要以為不可能罷免成功。

趙少康昨（24日）在其主持的政論節目「少康戰情室」上表示，他覺得林昶佐不是不可能遭罷成功，因為二階連署已超過3萬3000份，而罷免也不過6萬1000多票，所以不要以為不可能罷免成功，否則林昶佐就不會那麼緊張，嚇出一身冷汗跟國民黨主席朱立倫說適可而止。

據選罷法相關規定，依台北市立委第五選區選舉人數24萬4748人計算，罷免第一階段聯署門檻約為2448份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬4475份，成案後舉行投開票，若要順利罷免林昶佐，罷免投票時需約6萬1187張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

目前「罷昶」進度為領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平及金色力量主席童仲彥等人在10月9日於北市選舉委員會，繳交3.3萬份連署書，超過2.4萬門檻，現正由北市選委會查對連署名冊，到11月8日為止，如果連署人數符合規定，中選會將宣告罷免案成立。