「炸彈氣旋」今天強勢侵襲，才慘遭野火蹂躪的美國北加州一片汪洋，多處發生土石流，舊金山地區則吹起強風，沙加緬度多處停電。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center）氣象員錢納德（Marc Chenard）形容這是「炸彈氣旋」，還說西岸預料會降下多達254毫米的雨量。

先前加州才經歷史上最讓人疲於奔命的野火季，大半地區極度乾旱，錢納德表示，「火災燒過的地區水流動會更快速，所以是發生最大洪災的風險地區」。

舊金山東北方內華達山脈（Sierra Nevada）「迪克西野火」（Dixie Fire）肆虐的23萬公頃地區通報發生多起土石流。時速約80公里強風強襲舊金山，導致沙加緬度（Sacramento）周邊大停電。

沙加緬度發放沙包並開放避難中心，緊急服務處（Office of Emergency Service）也發送推文警告「記住，不要開車行經積水區！掉頭，別滅頂！」

錢納德表示：「這是很讓人目瞪口呆的風暴系統，會持續到明天。現在它將逐漸往南，在今晚和明天行經加州中部。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101025