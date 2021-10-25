振樺電(8114)受惠缺料狀況有所改善，2021年9月合併營收站上今年高點、帶動第三季合併營收登近7季高點。公司預期第四季成長動能可望顯著轉強，目標全年營收成長達10～15％、獲利重返2019年水準，明後2年營收續繳雙位數成長表現。

振樺電股價於5月中下探66.5元的近14月低點，隨後止跌震盪回升，8月中以來持續穩步墊高向上，今（25）日開高後在買盤敲進下上漲3.87％至83.2元，創3月底以來7個月高點，早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周小幅買超9張。

振樺電受惠訂單需求強勁復甦、體質調整效益顯現，2021年第二季歸屬母公司稅後淨利倍增至0.87億元、每股盈餘（EPS）1.17元，創近1年半高點。上半年歸屬母公司稅後淨利1.26億元、年增達近1.99倍，每股盈餘1.69元，營運自谷底回升、重返成長軌道。

在缺料狀況有所改善、訂單達交率提升下，振樺電9月自結合併營收8.2億元，月增4.21％、年增7.16％，站上今年高點。帶動第三季合併營收23.29億元，季增9.53％、年增達11.7％，登近7季高點。累計前三季合併營收64.3億元、年增9.9％，續創同期第三高。

振樺電先前指出，隨著歐美逐步解封、經濟活動復甦帶動去年受衝擊較大的餐飲零售業需求恢復，上半年營運已重返成長軌道，排除匯率干擾已恢復疫情前水準。今年以金融科技及網通雲端為主要成長來源，又以前者動能最強勁。

展望後市，若不考慮匯率影響，振樺電預期今年POS及KIOSK事業群營收可望成長30％、瑞傳的工業電腦成長10～15％，使整體營收成長達15～20％。惟加計上半年匯率干擾後，整體營收目標成長達10～15％，毛利率持穩35％左右、獲利拚返2019年水準。

振樺電對三大事業體明後2年營運成長動能樂觀看待，指出已接獲不少新客戶的設計導入（Design-win）專案，預期自第四季起可望有一波較顯著成長動能，後續視訂單放量出貨時程而定，若今年營運若回到疫情前水準，明後年營收目標均繳出雙位數成長。