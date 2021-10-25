根據義大利裕信銀行(UniCredit)與義大利財政部的聯合聲明顯示，義大利政府已經終止了與裕信銀行關於西雅那銀行(Banca Monte dei Paschi)的出售談判。

聲明表示，儘管雙方做出努力，但是關於西雅那銀行的談判將不再繼續進行。正式終結了雙方數個月的談判。總部位於米蘭的裕信銀行為義大利第一大銀行。