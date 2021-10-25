《國際產業》裕信銀行停止 西雅那銀行收購談判 10:002021/10/25 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據義大利裕信銀行(UniCredit)與義大利財政部的聯合聲明顯示，義大利政府已經終止了與裕信銀行關於西雅那銀行(Banca Monte dei Paschi)的出售談判。 聲明表示，儘管雙方做出努力，但是關於西雅那銀行的談判將不再繼續進行。正式終結了雙方數個月的談判。總部位於米蘭的裕信銀行為義大利第一大銀行。 市民永續 11／2辦創櫃板登錄前籌資 中信盃黑豹旗開打 女力參賽破紀錄 #裕信銀行 #談判 #西雅 #義大利 #銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行四點駁通膨 強調物價仍穩 04:102021/10/25 財經焦點 《國際產業》特斯拉全自駕軟體10.3版 臨時喊卡 08:522021/10/25 財經 9月信保融資金額 四個月新低 04:102021/10/25 金融．稅務 北富銀深耕數金 資安當後盾 04:102021/10/25 產業特刊 《國際金融》驅逐西方大使 土耳其里拉跌歷史低點 09:432021/10/25 財經 IDC未來企業大獎 國泰金獲三殊榮 04:102021/10/25 話題觀察 永續投資熱潮擴及海洋 藍色債券正流行 16:392021/10/24 財經 《國際產業》全球大鬧晶片荒 亞洲半導體角色吃重 09:092021/10/25 財經 中國信託挺青棒 每投入1元產生12.49元社會價值 04:102021/10/25 財經焦點 工商社論》有好的衣著模式加入CPTPP盛宴就有機會 04:102021/10/24 財經要聞 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 04:102021/10/25 財經要聞 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 通膨炸彈快要引爆！美企業深陷2大噩夢 消費者慘了 - 財經 前一波3大主流股爆致命警訊 散戶還在做多會死更慘 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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