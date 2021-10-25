根據25日最新數據，韓國在全球主要經濟體中的相對貧窮位居第4，表示韓國社會存在高度的貧富不均問題。同時，韓國也將進入超高齡社會階段。

經濟合作暨發展組織(OECD)指出，韓國因經濟分配不均所造成的相對貧窮率，在疫前的2018至2019年間達16.7%。在OECD的38個成員國當中，韓國排名第4，比平均水平11.1%還要高出5.6%。

其中，以5月底才剛入會，位於中美洲的哥斯大黎加相對貧窮率最高，達20.5%，其次是美國的17.8%，以色列第3為16.9%。另外，日本為15.7%、英國12.4%、加拿大11.6%、法國8.5%，還有丹麥的 6.1%。

學者專家認為，韓國外表看似光鮮亮麗，但相對貧窮率較高，實以人口結構老化速度過快有關。以2018年來說，韓國65歲與以上的貧窮率為43.4%，不僅是OECD中最高，更是平均值的3倍左右。

根據統計，韓國這個亞洲第4大經濟體在2017年就已宣告進入老化社會，因65歲以上占總人口數的比例超過14%。預計到2025年，韓國老年人口數將達1051萬，占總人口的2成左右。

這與所謂超高齡社會，也就是65歲以上至少占21%人口的門檻，看來相差無幾。合理推斷下，韓國不久就會邁入超高齡的社會，屆時人口成長率、生育率、公共支出以及勞動人口方面，都將會有問題產生。