迷途小海豹誤入鼻頭漁港 動保處救援牠嚇得飛速游離港

迷途小海豹誤入鼻頭漁港 動保處救援牠嚇得飛速游離港

新北市動保處接獲通報，經與專家討論研判後認定小海豹已離乳，因此引導牠離港。（新北市動保處提供）

清晨7時潛水員下海打算將小海豹引領出漁港，但牠警覺性高，潛水員才靠近牠就一溜煙游出漁港。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳區鼻頭漁港昨出現一隻小海豹疑似與海豹媽媽走失，民眾見狀一開始誤以為是「小狗」，也不解怎麼會有海豹出現，新北市動保處接獲通報，今經與專家討論研判後認定牠已離乳，清晨7時許潛水員下海打算將牠引領出漁港，但牠警覺性高，潛水員才靠近牠就一溜煙游出漁港，瞬間消失無蹤。

動保處長楊淑方表示，昨晚因雨天天色昏暗，看照片及影片發現牠身長約50公分，起初以為牠是未離乳的小海豹，怕牠要吃奶、無法補抓魚，覓食恐有困難，加上牠趴著擔心牠身體不適，本預計今晨潛水員下水圍捕將牠送往野柳海洋世界緊急安置，確保生命安全。

楊淑方說，今晨6時，動保處人員、海巡署、野柳海洋公園專業訓獸師跟飼養員等專家都到港邊，研判後認定牠已離乳，打算引導牠離開漁港，未料牠警覺性很高，6個潛水員才下去，牠就飛速游出漁港。至於海豹為何會出現在漁港，動保處將進行調查追蹤。