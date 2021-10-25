新北市瑞芳區鼻頭漁港昨出現一隻小海豹疑似與海豹媽媽走失，民眾見狀一開始誤以為是「小狗」，也不解怎麼會有海豹出現，新北市動保處接獲通報，今經與專家討論研判後認定牠已離乳，清晨7時許潛水員下海打算將牠引領出漁港，但牠警覺性高，潛水員才靠近牠就一溜煙游出漁港，瞬間消失無蹤。
動保處長楊淑方表示，昨晚因雨天天色昏暗，看照片及影片發現牠身長約50公分，起初以為牠是未離乳的小海豹，怕牠要吃奶、無法補抓魚，覓食恐有困難，加上牠趴著擔心牠身體不適，本預計今晨潛水員下水圍捕將牠送往野柳海洋世界緊急安置，確保生命安全。
楊淑方說，今晨6時，動保處人員、海巡署、野柳海洋公園專業訓獸師跟飼養員等專家都到港邊，研判後認定牠已離乳，打算引導牠離開漁港，未料牠警覺性很高，6個潛水員才下去，牠就飛速游出漁港。至於海豹為何會出現在漁港，動保處將進行調查追蹤。
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