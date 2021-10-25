地價稅去哪繳？台中市政府貼心提供線上繳！「台中e指通」行動支付服務再擴增，繼9月開通學雜費，配合11月地價稅開徵，地方稅繳納行動支付功能接續上場囉！研考會主委吳皇昇表示，防疫期間，台中市政府提供線上納稅貼心服務，民眾只要透過手機掃描繳款書三段式條碼，一指即可快速完成繳費步驟，輕鬆享受數位生活。

「台中e指通」提供便捷、整合型市政服務，「一次登入處處通」、「虛擬卡免實體卡」、「個人訊息不漏接」、「生活福利資訊查詢」等功能，在支付繳費通部份，9月開學季先開通了學雜費，接續是地方稅（地價稅、使用牌照稅、房屋稅、契稅、土地增值稅等）陸續上線。因應11月地價稅開徵，民眾屆時可透過「台中e指通」輕鬆繳納。

吳皇昇說，預計於年底前將完成水、電、瓦斯與燃料費等生活繳費功能介接，民眾透過簡單的操作即可完成繳款，省時又方便。

資訊中心表示，操作步驟很簡單，民眾只要用手機進入「台中e指通」首頁，或從市府官方LINE帳號下方選單點選「台中e指通」登入會員，在民眾繳費項目點選「地方稅」，再選擇行動支付工具（目前可使用LINE Pay Money及嗶嗶繳，免手續費），再依畫面提示掃瞄稅單上的三段式條碼即可完成繳費，後續也將持續納入更多繳費項目及支付方式。

另提醒民眾，已完成行動支付繳稅後，請勿再持單至便利商店等代收稅款機構或其他方式重複繳稅。