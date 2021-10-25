令人捏把冷汗！ 1輛藍色轎車昨下午2時許行經台中市大雅區中清路3段，2名幼童探出天窗，上半身趴在車頂吹風，其中1名女頭長髮被強風吹得亂甩，跟在後方的汽車駕駛拍下拍下危險影片，並不斷按鳴喇叭提醒，但對方不理會，一路疾駛。

大雅警方表示，依據道路交通管理處罰條例第三十條一項七款規定，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險；乘客如在車輛行駛時將頭手身體伸出天窗，將以該條例處罰，本案違規事實明確，將依法告發。