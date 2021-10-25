2童半身探出天窗趴車頂吹風 家長不理後車按喇叭提醒慘了 10:282021/10/25 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2名幼童上半身探出天窗，車輛一路疾駛，十分危險。（記者爆料網提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 令人捏把冷汗！ 1輛藍色轎車昨下午2時許行經台中市大雅區中清路3段，2名幼童探出天窗，上半身趴在車頂吹風，其中1名女頭長髮被強風吹得亂甩，跟在後方的汽車駕駛拍下拍下危險影片，並不斷按鳴喇叭提醒，但對方不理會，一路疾駛。 大雅警方表示，依據道路交通管理處罰條例第三十條一項七款規定，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險；乘客如在車輛行駛時將頭手身體伸出天窗，將以該條例處罰，本案違規事實明確，將依法告發。 台16線車聚震耳欲聾 南投警揪85輛競技車 國3七堵段6百萬保時捷疑打滑追撞前車 車頭全毀、零件散落一地 #天窗 #車頂 #吹風 #危險 #行駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 需求熱 特斯拉多款車型齊漲 04:102021/10/25 財經要聞 20米路樹突倒塌 重砸騎士2人送醫 04:102021/10/24 社會新聞 家長快收藏！雙北公園10大超好玩特色溜滑梯 一次盤點 09:182021/10/25 旅遊 北桃限時加碼 電動機車3萬有找 04:102021/10/25 財經焦點 宜蘭6.5強震 招牌墜地 落石砸車 04:102021/10/25 焦點要聞 逆襲搶下賓士長單 拓展車檢市場 在歐美打響名聲 04:102021/10/25 財經要聞 陸鎂減產 全球車業再遇逆風 04:102021/10/25 財經要聞 宜蘭小六生遭小貨車輾壓拖行 肋骨斷12根肝肺破裂搶救中 15:242021/10/24 社會 車王電兼華德動能董事長蔡裕慶 超前布局電巴讓世界看見車王電 04:102021/10/24 專題周報 坐擁無敵夜景「雙橡園1812」在家享受一日六餐 03:162021/10/25 寶島 滑鼠晶片大賣 原相營運攻頂 04:102021/10/25 證券．權證 社會熱門新聞 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 男喜宴打算辦一桌2萬流水席 準新娘怒嗆：低於3萬就不結 - 社會 北市唐宮蒙古烤肉餐廳暗夜祝融 疑油煙管起火竄燒頂樓 - 社會 招牌警成豬油仔索賄35萬元 判囚6年定讞 - 社會 獨》高市飆車風氣再起！逾50輛車半夜競速狂飆 佔雙向車道連闖紅燈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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