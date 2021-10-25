台南一名張姓大學教師，與陳姓女子是隔壁鄰居，雙方陽台只隔間35公分，雖然社區規定禁止住戶在室內廁所與陽台抽菸，但陳女每天卻在陽台抽16根菸，讓他自2007年開始吸到陳女飄來的二手菸，造成身體不適，經長達12年蒐證，終於拍到陳女蹲在陽台抽菸的照片，憤而提告求償5萬元精神慰撫金和18萬元的醫療費，最終獲判賠5萬元。

張男控訴，陳女在社區的管委會評議會議中，坦承一天抽16根菸，雖然被處罰增加管理費，但去年8月陳女又開始在陽台抽菸，他再度向保全反應，評議會議因而決議社區內全面禁菸，當時一度與陳女發生爭執。

張男表示，自己目前在大學任教，生活作息正常，沒有心臟及心血管病家族史，卻因為長期吸二手菸，2018年檢測出心律不整、心房顫動，去年進行心臟手術，植入永久性心律調解器，現在領有輕度身心障礙證明，因此決定提告向陳女求償5萬元精神慰撫金和18萬元的醫療費。

據「ETtoday新聞雲」報導，陳女在法院審理時表示，自己平常晚上出門上班，白天在家休息補眠，平時都是在工作場所抽菸，回到家裡之前，也會在社區大門前抽完再進入，氣味及二手菸來自四面八方，與陽台間距無關，張男的心臟病和這件事沒有因果關係，沒有理由向她求償醫療費。

台南地院法官調閱該大樓管委會評議會議記錄，發現陳女的確在會中自承由一天抽16根菸，也在2020年7月至9月繳過罰款，可見張男的指控並非虛構，已侵害到張男居住安寧與身體健康，遂依《民法》第184條第1項前段及第195條第1項前段之規定，判她應賠償5萬元較為適當，全案可上訴。