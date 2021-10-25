因應新冠肺炎疫情（COVID-19）爆發，中央流行疫情指揮中心幾乎每天都會召開疫情記者會，而去年3月一名女記者在記者會上提問，獲得指揮官陳時中稱讚「這個問題很好」，而該位記者正是年代新聞的劉一璇，她的甜美外型也立刻獲得外界關注，不過劉一璇近日則罕見解放比基尼，大尺度辣照引發網熱議。

外型清純甜美的劉一璇，是畢業於東吳政治系、台灣大學國家發展研究所的高學歷才女，劉一璇去年3月在疫情記者會上提問航空機組員執行任務及居家檢疫相關問題，獲得陳時中稱讚「這個問題問得很好」，她的甜美外型也立刻獲得外界關注，也讓劉一璇因此爆紅。

劉一璇罕見解放比基尼，辣照相當吸睛。（圖／取材自劉一璇Instagram）

平時不吝嗇在社群網站分享生活和工作日常的劉一璇，網上照片多走氣質和保守風格，不過總是「包緊緊」的劉一璇，昨（24日）則罕見解放比基尼，她IG打卡人在澎湖的山水沙灘，劉一璇身穿湖水綠色的比基尼，自拍照大方展現超胸事業線和傲人上圍，而在劉一璇的限時動態中，則曬出海邊踏浪的全身照，也讓劉一璇前凸後翹的S身材全都露。

劉一璇難得以性感示人，粉絲也紛紛大讚：「美麗與專業兼具」、「辣妹一枚」、「好美哦」、「漂亮美女喔」，還有人留言要求全身美照，劉一璇性感辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。