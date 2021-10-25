財政部小編搭上《魷魚遊戲》熱，在臉書發文教民眾假設發生在台灣，應屬競技比賽所得，獎金應併入綜合所得總額課稅，主辦單位會先扣繳10%稅款，如果是非我國境內居住者，不管獎金多少，一律按給付金額扣繳20%稅款。不過，貼文底下有不少網友大呼母湯，有的留言應該先報警，有的直指應屬犯罪所得，應該沒收，如果國稅局收了稅，那政府不成了殺人共犯？

小編在財政部臉書PO文表示，首先要知道魷魚遊戲的獎金屬於什麼類的所得，魷魚遊戲算是競技比賽（例如電視、電台、機關團體或公司行號舉辦的各式比賽，或體育協會舉辦的運動比賽等），獎金歸類於競技競賽所得，併入綜合所得總額課稅。另外，參加競技競賽所支付的必要費用可以減除，但參加魷魚遊戲基本上是零成本。

財政部表示，舉凡參加各種競技比賽獲勝取得的獎金，都必須由主辦單位預先扣繳稅款後，再给付獲獎者。至於扣繳率，獲獎者如果是我國境內居住者，按給付金額扣繳10%稅款（稅額不超過2000元則免扣繳）；如果是非我國境內居住者，不管獎金多少，一律按給付金額扣繳20%稅款。

小編也計算假如是我國境內居住者參加魷魚遊戲並闖關成功，最終銀行戶頭裡看到的數字就會是獎金456億元扣繳10%稅款（45.6億元）後的410.4億元，不過在最後一集，獲勝者確實收到了456億元，小編大膽假設，主辦單位應該告訴參賽者總獎金高達506.67億元〔456億元÷（1-扣繳率10%）〕啊！

雖然小編以近期相當夯的韓劇《魷魚遊戲》告訴民眾這類競技比賽獎金應該如何課稅，獲得網友肯定用心、有梗，但也有網友覺得小編太認真過頭了，「先不管繳不繳稅了 不覺得應該先報警嗎？」、「如果國稅局收了稅 那政府也是殺人共犯 為了點閱率 發這文????」、「人家用生命在賺錢，政府什麼都沒做就想扣稅。只想佔贏不佔輸，不要把別人當笨蛋。」、「小編好有梗，讚！Ps:其實應屬犯罪所得，依刑法38-1 宣告全部沒收（誤）」、「重點他們不是合法的 也不是公開的 好嗎！」。