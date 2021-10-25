取自陳嘉君臉書

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黃色牛皮紙包著的是不准閱讀的部分(取自陳嘉君臉書)

前民進黨主席施明德質疑當年美麗島事件的辯護律師「誰不是特務」？律師群之一的行政院長蘇貞昌表示，「我一生坦蕩，備受檢驗，可受公評」。施妻陳嘉君今天回應，備受檢驗她不清楚，但蘇真的備受政治犯提拔。至於蘇說「可受公評」，如果檔案局遇到人民就卡關，大官憑什麼說這種大話。

對蘇貞昌說的「我一生坦蕩，備受檢驗，可受公評。」陳嘉君今天在臉書回覆，「『坦蕩』是主觀感受。我沒意見。『備受檢驗』這個我們並不清楚？『備受提拔』這個我倒是非常清楚」。

她說，蘇貞昌1993年屏東縣長敗選，政治犯施明德提拔他作民進黨祕書長兼發言人，1997年政治犯盧修一「驚天一跪」提拔了蘇貞昌當選台北縣長。很巧，他人生重要的轉折，真的備受政治犯提拔。

陳嘉君痛批，如今我們看看，他如對待年邁的政治犯想要「去舔舔他們流過的血與淚？」，他行政院轄下的促轉會是如何羞辱施明德的：「請來登記。」

她說，關於「可受公評」，我們在意的是這個邀請如何被落實？我們想向貴府請教的是：「請問面對像蘇院長這樣一個位高權重可受公評的公眾人物，人民若真想要『公開評論』他時，人民是否被賦予同樣對等的『知』的權利，以行使其為憲法所保障的『言論自由』基本人權。」人民是否可能走進「國家檔案局」裡，調閱蘇院長開始進入公共領域展露頭角以來的所有檔案呢？如果檔案局遇到人民就卡關，大官憑什麼說這種大話。

陳嘉君指出，國家檔案局自2001年開幕以來，她看最核心且大量的工作就是「遮掩」檔案。「我光想到就感到既嫉妒又心疼」，嫉妒他可以看，我們不能看；心疼他不知道花了多少時間才能完成。要知道遮掩的規則，是要非常仔細地辨別，才能達成遮掩任務。

陳嘉君表示，自2003年開始陸續申請閱覽施明德、施明正、施明雄、黃祖堯、韓若春、陳良、江炳興、鄭金河、謝東榮、詹天增、蓋天予、陳智雄的檔案以來，我們從沒能好好閱覽與檢視這些檔案。

她說，你們可能難以想像檔案的量，總量是1959-1990年。如此海量，加上他們一頁一頁遮掩的時間，不知施明德是否有時間在生前閱讀完？我們目前只看到非常少數的幾年。

陳嘉君舉例，光有一回，我們搶拍到泰源革命烈士槍決前與槍決後照片的那一天，原本檔案局推出四大車檔案，我們才打開第一車上的檔案，起衝突後她看到林秋燕使個眼色，工作人員就把尚未看的那些趕緊推了進去，不給看了。「她一定是個了不起的官僚，20年來一路從法務高升到局長，肯定是遮掩的檔案討了掌權者歡心立了大功」。

陳嘉君表示，她到處陳情，發現真相是：「有官位就能全看，小民就開天窗。」令人氣憤。她反問蔡政府，「我們只是有一股歷史研究的熱情，又不是要發動反政府行動，需要一直被政府當作危險的人物來防範嗎？」當人民的武器被你們深鎖在檔案局時，就請大官不要對我們小民叫囂：「拿出證據來。」