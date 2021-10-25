1.車王電(1533)：電巴題材吸睛，不理外資賣超、列注意股，今早噴量急拉漲停。
2.麗嬰房(2911)：近期人氣升溫、短均上揚，無畏外資連兩日賣超，盤初一度逆漲逾4%，近逼前高。
3.台積電(2330)：英特爾財報失色帶衰，外資連日買超也無用，晨盤翻落600關、5日線，探至590元，跌幅達1.5%。
4.力銘(3593)：小型股抗震，今早股價續強，拉抬逾半根漲停板。
5.福懋油(1225)：原物料高漲，民生剛性需求，股價持續上探高點，大漲逾5%。
6.鼎固-KY(2923)：通膨趨勢資產題材鍍金，股價維持偏多走勢，上漲2%再戰壓力區。
7.宜新實業(4440)：今日轉上市交易，不受大盤弱勢格局影響，漲幅逼近2成。
8.中碳(1723)：布局電動車動力電池領域，高檔整理後，今早量價齊揚，大漲8%，創2年來高點。
9.立積(4968)：新射頻晶片傳捷報，今年EPS法人估16-17元，早盤續漲逾7.5%。
10.世芯-KY(3661)：投信、自營商力挺，股價一度上漲逾3%，再戰千元大關，但空頭緊追又翻黑。
11.愛普*(6531)：營收拚季季高，晨盤上攻漲逾4%。
12.安集(6477)：再生能源題材點燃，法人助一臂之力，早盤續漲近2.5%。
13.泰豐(2102)：外資買超利多退散，股價續漲多修正，一度下跌4.5%。
14.精英(2331)：大同續增持股票，欲強化集團合作，早盤漲逾3%、站回短均。
15.亞通(6179)：電廠大單不斷，明年營收認列高峰可期，早盤漲逾7%，收復短中均、半年線。
16.東生華(8432)：新藥專利勝訴，下月領藥證，盤初漲近8%，向年線靠攏。
17.宏達電(2498)：元宇宙熱度不減，晨間買盤拉抬，股價突破前高。
18.富邦金(2881)：花旗消金業務，市場點名為潛在買家，早盤相對大盤抗跌。(編輯整理：李慧蘭)
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