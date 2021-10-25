50歲女星李宇柔外型豔麗、身材高挑，是《戲說台灣》固定班底，和老公婚後育有一子一女，然而她的求子路坎坷，不但前後流產超過10次，好不容易出世的兒子又罹患罕病，遭遇令人十分心疼，先前李宇柔又驚傳腸爆裂住進加護病房的消息，如今要進行第三次清創手術。

李宇柔在臉書發文更新近況，「謝謝大家為宇柔的集氣加油。跟大家報告一下宇柔的近況。宇柔動完腹部清創手術後，今天稍微恢復一點意識。今天週一一早第一刀，仍然是動腹部清創手術，第三次手術了，順利的話可以直接進普通病房了。」也希望外界可以多給家屬休息的空間，別打電話打擾。

據三立新聞報導，友人透露李宇柔幾天前剛從加護病房出來，這幾天是關鍵，由於狀況一度危及，醫生還拿出放棄治療書請老公簽名，索性經過10天後她的狀況終於稍微好轉，可以轉入普通病房，而李宇柔老公在陪伴治療的過程中，也忍不住落淚喊話：「一定要堅強活下去，家裡每個人都需要你。」

24日友人再度更新李宇柔的近況，「她傳簡訊說，身上已經拔了一根管子，有進步，只是感染部位白血球指數還沒有完全降下來」，李宇柔的老公也安排了看護隨時照看，而李宇柔的粉專發文也提到，她接下來還要再做清創手術，「她還在昏昏沈沈，可能不舒服睡不著」，希望一切順利。