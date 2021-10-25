新北市新莊區歐洲村內，立信三街某社區大樓6樓，昨（24日）深夜11時許疑房內充電器爆炸發生火警，有2人受困9樓陽台，消防人員趕抵出動雲梯車、疏散142戶民眾，火勢約10分鐘撲滅，共6人送醫治療暫無生命危險，詳細事發原因仍待調查。

據了解，新莊歐洲村內為集合式社區住宅，昨晚11時許，起火戶6樓臥室先傳出尖叫聲，後續就傳出爆炸聲響及火舌，驚動大批民眾，許多民眾將現場狀況po在「愛新莊我是新莊人」。

警消表示，獲報後共出動24輛消防車、4輛救護車及108名消防人員抵達，現場為12層樓大樓6樓竄出火煙，消防人員佈水線上樓灌救，在起火戶救出一對59歲母親及37歲兒子，其中兒子逃生時被濃煙嗆傷。

另外9樓有名2歲女童情緒激動已預防性送往醫院治療。

警消指出，火勢在10分鐘內撲滅，現場燃燒臥室面積約15平方公尺，疑似床頭充電器爆炸所致，詳細起火原因仍有待火調人員進一步調查。