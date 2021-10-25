聖路易紅雀隊找到新任總教練了，中選的是今年才35歲的馬爾莫(Oliver Marmol)，他將成為全聯盟最年輕的總教練！除此之外，馬爾莫還是近80年來首位非白人的紅雀總教練。這個消息由美媒《The Athletic》Katie Woo掌握，紅雀官方要等到美國時間周一的記者會才正式介紹馬爾莫。

馬爾莫並不是空降的人選，他也在轉播鏡頭前多次出現。馬爾莫是2007年被紅雀選中的球員，打了4年小聯盟之後轉職為打擊教練，幫忙球隊小聯盟培養農場人才。馬爾莫大約30歲時被升上大聯盟幫忙帶兵，擔任過兩年的一壘指導員、3年的首席教練（板凳教練）。

紅雀這一連串舉動令人訝異，他們今年寫下隊史新紀錄的17連勝，卻在季末外卡戰輸給道奇之後，開除了剩餘1年合約的總教練席爾特(Mike Shildt)。紅雀高層聲明這與戰績無關，主要是因為席爾特與高層的「哲學理念不合」，雙方的聲明都沒有解釋所謂哲學理念是什麼意思，但這給予馬爾莫一個重大的機會。此外，馬爾莫球員時期被紅雀選中時，發掘他的球探正是席爾特。

中華職棒的徐生明曾以32歲之齡當上味全龍總教練，比馬爾莫更年輕。不過相較於19世紀的大聯盟教練，其實30多歲也不算特別稀奇了，因為早期尚未有完整的總教練概念，那時的「Manager」是穿西裝的球隊經理，負責賽程和發薪水，不參與比賽。場上的教練是由一位球員來兼任，所以也不乏20多歲就當上「總教練」的人。