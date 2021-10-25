18 PTS in 13 MIN for Cole 👀



📺: https://t.co/4RkwN5d7TG pic.twitter.com/rcRN7JXFwL — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 24 2021

沒想到賽前開季2連敗的魔術，25日來到麥迪遜花園廣場遭遇開季2連勝的尼克，竟然可以上演一場精采逆轉秀。魔術靠著先發後衛柯爾安森尼貢獻29分、16籃板及8助攻的接近大三元精彩演出，最後以110比104爆冷逆轉擊敗地主尼克取得本季首勝。

跟擁有蘭道爾、肯巴沃克、羅斯等好手的尼克相比，魔術本季陣容徹底年輕化且重建，前3節一路落後地主尼克並不意外，沒想到末節魔術開始大爆發，尤其是柯爾安森尼與泰倫斯羅斯兩人，攜手幫助魔術從落後變超前，最後更以6分險勝。

魔術6人得分上雙，除了柯爾安森尼接近大三元的驚奇表現，更讓尼克防線崩潰的魔術球員是泰倫斯羅斯，上半場沒出手且得分掛零的他，竟在下半場狂拿22分領軍逆轉，薩格斯與溫戴爾卡特各有11分，班巴與法蘭茲華格納各有10分。

尼克以蘭道爾交出30分、16籃板、3助攻、2抄截與4火鍋的全能表現最佳，羅斯也替補貢獻23分、5籃板及3助攻，兩人卻沒有辦法幫助尼克留住主場勝利，巴雷特12分，肯巴沃克與米契爾羅賓生各有10分，尼克這一戰輸得有點莫名其妙。