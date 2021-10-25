東森新聞台女主播林佑之，以甜美外表與優雅的氣質被粉絲封為「美女主播」，加上她私底下經常透過社群平台曬出穿搭辣照，並分享私下生活與粉絲們互動而受到大批網友的喜愛。而近日粉絲數突破5萬人追蹤的她，也在昨（24 ）日曬出「深夜福利照」感謝粉絲，並舉辦簽名照抽獎活動，吸引網友的目光。

林佑之近期開始認真經營IG後，粉絲數不斷攀升，而她在昨日晚間也感性PO文表示「承蒙眷顧，去年慶祝粉絲破5000，今年翻十倍慶祝破50000，辦個小抽獎給喜歡我的人」；另外，林佑之也不忘曬出深夜福利照感謝粉絲的愛戴。

在公開的照片中，只見她穿著一件香檳色的細肩帶洋裝，領口V過胸性感設計，使她躺在地上自拍時，火辣的好身材一覽無遺，電得粉絲直呼「柚子這張也太辣了，果然是有美貌也有專業的美女呀」、「恭喜佑之破5萬！祝福佑之在工作上能夠繼續活躍！每次新聞出現佑之的時候，網友們都要暴動了！也希望佑之跑新聞的時候注意安全，多多注意身體狀況，祝福一切順利、健康、平安！繼續Fighting！」、「我想要簽名照」、「血流成河」、「真香」，吸引超過7800人按讚。

事實上，林佑之私底下的穿搭風格雖較為大膽、性感，但在工作時一樣表現的相當專業，日前她還PO出一系列播報新聞時的新聞畫面，希望粉絲們能記住她真誠又專業的模樣，同樣吸引大批網友熱烈討論及按讚。