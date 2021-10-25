有網紅利用AI變臉軟體，製作換發名人臉孔的不雅影片，民進黨立委高嘉瑜今日召開記者會表示，「若台灣敵對國家，利用軟體變造總統或官員談話，散布不實消息，將造成國安危機」，對此將提出修法，並進行通盤研議。

高嘉瑜指出，近年流行AI換臉技術APP，透過使用者將自己臉孔合成至電影、電視劇經典片段並化身為劇中主角，恐導致個資販售及盜用個資詐騙之疑慮。法務部及相關主管機關應針對DEEPFAKE可能造成的各種威脅進行通盤性研議，杜絕濫用個資所為的惡意犯罪。

高嘉瑜說，我國現行刑法體系難以因應新興科技對被害人所帶來之權利侵害，針對類似事件各罪法定刑度普遍不高，故犯罪預防之效果成效不彰。

高嘉瑜表示，在偽造文書罪上，透過科技技術將特定人士臉部移植，難以構成偽造文書罪之要件。在妨害秘密罪上，透過科技技術將特定人士臉部移植，難以構成妨害秘密罪之要件。在妨害性自主罪上，透過科技技術將特定人士臉部移植，難以構成妨害性自主罪之要件。

高嘉瑜指出，縱使有構成相關刑法之要件，然而這些刑事責任主要都是告訴乃論，對於不知情的被害人毫無保護，故面臨舉證上之困難。

高嘉瑜另外表示，2020年美國總統大選時就有人使用DEEPFAKE技術讓拜登在記者專訪中睡著還打呼，川普與國務卿蓬佩奧則在抖音影片高唱「我愛你，中國」。

高嘉瑜指出，在未來倘若DEEPFAKE技術被中國等台灣的敵對勢力拿來利用，變造台灣總統或是其他重要政府官員的談話，用以散布不實資訊，將造成國安嚴重的破洞。