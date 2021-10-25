隨著日子一天天過去，眼看10月也即將到了尾聲，還是有人感覺運勢還沒好轉，不過命理網站《靈匣》公布，因為吉星照亮的緣故，生肖虎、兔、龍、雞的人越到年底運勢越旺。

第四名、生肖虎：貴人星襯

生肖虎越到年底，貴人運越旺，不僅是事業上有貴人降臨丶連愛情運也是喜上眉梢。事業方面，將有不錯機運降臨，若能好好把握，升官加薪不是問題。愛情上順心順利，只要交友圈拓展丶多認識新朋友，非常有機會在社交場合里順利找到各方面都符合你條件的人。年底時刻幸運之神是眷顧你的，只要你繼續保持努力正向的態度，堅持信念，夢想必定會實現。建議可以佩戴月老紅繩丶月老福袋，加強好人緣！

第三名、生肖兔：天喜星降

生肖兔越到年底，桃花運越強烈，可說是桃花遍地開呀！進入年底你很容易迅速地發展出一段戀情，很有可能在朋友聚會的場合、婚宴會場或是美術館，跟異性一見鐘情、一拍即合。有伴侶的人，兩人相處融洽，這個期間很適合跟伴侶談心，讓彼此的想法、理念更加提升，可以開始計劃彼此未來的藍圖，準備攜手共度一生。已婚的人可以期待一下虎年添丁。建議可以佩戴天然的葡萄石，守護健康丶正財、正姻緣。

第二名、生肖龍：子辰三合

生肖龍越到年底，運勢越旺，這時候的運勢有三合助力，可說事業、錢財、感情皆美的時期。當自己好的時候，也別忘了多幫助他人，這個社會就是靠著人人互助而美麗的。工作上，企劃或者是業務都大有所獲，也利於買賣，財運旺盛。但是屬於自己本分的還是要做好，千萬不要好高騖遠。感情上，單身者可趁這時期多多曝光自己，會有自己欣賞的人出現。建議可以佩戴天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極丶充滿活力。

第一名、生肖雞：驛馬星到

生肖雞越到年底，越要出門走動，現在是外出生財的好時機，財祿雙收，正偏財皆是旺盛。驛馬星到，遠行財事可成，代表你可往外地求財，如外派出差機會、或是更換工作城市、嘗試異地投資等皆不要放過，你的收入將會比現在多更多。只要是好的變動就不能錯過，像是：因工作需要而換手機、換電腦，意味著提高你的競爭力，對升官加薪有極大益處；想搬到更大的房子，讓家人能住得更舒服，意味著家運提升，一家人也更團結一心。考試丶學習的人適合配戴天然的紫水晶，開智慧創造智慧財富。