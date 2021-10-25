隨疫情降溫，高雄市飆車風再起！上周末10月24日凌晨時分，大批改裝車透過Line群組號召，為規避高市警方查緝，先聚集在屏東南州交流道後，沿路往高雄狂飆，約4、50輛的飆車車隊經台88線下大寮交流道後，在大寮區和發路加油站休息，再沿大寮旗甲路一路往大樹方向狂飆，沿途佔據雙向車道，還連續紅燈右轉，如入無人之境！
本報接獲陳姓讀者爆料指稱，由於疫情降溫，近日發現飆車族透過Line群組號召飆車，由1輛白色的TOYOTA ALPHARD帶頭，於是展開蒐證，10月24日凌晨發現飆車車隊相約在屏東南州交流道集結後，沿路往高雄狂飆。
陳男從後尾隨飆車車隊，發現飆車隊伍，先經台88線下大寮交流道後，又在大寮區和發路台糖加油站再次集結，隨後又沿著大寮旗甲路的河堤路一段，往大樹方向狂飆，再沿大樹往屏東萬丹方向飆速，沿途飆車車隊超過100公里競速，並連續闖紅燈，無視紅燈號誌。
陳男指出，他見飆車車隊在和發路加油站集結時，曾打110報案，但未見警網，飆車族於旗甲路往大樹路上層遭遇巡邏警車時，也未見警車迴轉採驅離作為。
陳男批評，高市曾因飆車問題嚴重影響治安多年，警政署長陳家欽時任高雄市警局長時，以比照偵辦重大刑案的方式，打擊飆車歪風，才讓飆車問題得以解決；高市飆風再起，考驗到任10個月的警局長黃明昭是否能遏止飆車族囂張氣焰！
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