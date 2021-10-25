男團「三片吐司」成員出身的男星江俊翰，之後轉換跑道往戲劇圈發展，在《風水世家》中以「林明德」一角走紅，過去他曾兩度爆出涉毒，日前又被前男友P男爆多人運動及涉毒，江俊翰公開檢驗報告自清並發文出櫃，反擊對方是恐怖情人，但工作上難免又受到影響，今他突然曬出背影照，驚吐：「是時候該走了吧」，引發外界關注。

江俊翰長期在本土劇圈耕耘，演技精湛且非常敬業，在圈內及粉絲間形象很好，不料接連爆出涉毒與感情風波，演藝事業屢遭逢危機，曾說過不再犯的他，當時不惜驗尿自清，否認前男友不實指控，隔天P男轉變態度道歉，表示爆料文是他服用安眠藥神智不清時發出，風波暫時平息，而江俊翰因此於9月28日承認出櫃，勇敢面對風波的態度，受到網友普遍認同支持。

今天一早(10/25)江俊翰po文，分享了一張個人背影照，照片中他穿著白色休閒帽T，揹著背包、拉著行李，站在火車月台準備搭車，寫下：「於是，每天都不斷的告訴真正的我，是時候該走了吧…」，他表示看著火車緩緩進站，他自知「從今天起，我將準備好，開始去面對每一個不管認識或不認識我的人」，而無論他人是否接受自己，「這是我自己的人生，沒有人有資格給我一個眉批或替我下結論」。

江俊翰也承諾，「現在的我，雖然不是以前的那個我，但永遠都會是妳你們認識的那個我」，同時在文章備註心情是正面積極的，而過去跟他合作過的夥伴、星友們，也紛紛為他留言打氣，「一切都會過去，把自己照顧好，加油」、「踏出去就看到更美的風景」、「莫忘初心，更寬廣的未來等著你」，滿滿的加油聲，著實讓人感動。

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