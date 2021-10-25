台中市一名81歲楊姓老翁，一臉徬徨站在超商座位區，直盯著貨架上的食物看，詢問老翁住址都無法清楚表達，警方以M-POLICE人臉辨識系統確認其身分，發現老翁稍早才被通報為失蹤人口，員警見老翁精神不濟，可能是肚子餓了，便將老翁先帶返提供熱茶及點心讓其暖暖胃，聯繫其家人接老翁回家。

台中市警第六分局工業區派出所副所長洪富傳及警員陳又瑄日前獲報迷失老人在便利商店內徘徊，經過警方到場關懷

，平安將老翁送返家。

老翁兒子向警方表示父親年事已高，退休20餘年，過去曾在工業區某公司任職，最近可能因疫情在家悶壞了，才會趁家人不注意時，獨自一人從位於北區中美街的住家搭計程車出門散心，但卻忘記回家的路。

傍晚發現父親不見時，心裡急得發慌，擔心近日天氣轉涼，若再找不到父親，他可能就要流落在寒冷的街頭，幸好有警方及超商熱心店員的協助，父親才能平安回家。