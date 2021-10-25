和花心的男人交往，註定沒有安全感，但是花心或許終有一天會「倦鳥歸巢」，最怕的就是不冷不熱的戀愛對象，就算妳多麼真心付出，但對方絲毫感受不到，即便感受到了也假裝不懂。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，雖然不花心，但是卻很難走心，讓另一半總感覺是在自作多情。

射手座：

愛情對於射手男而言，並不是生活中不可或缺的一環，除非真的遇上自己的真命天女，在任何事情上都十分契合，否則他們容易談戀愛到一半就越談越失望。也因為想像中的愛情太過美好，射手男明白現實中很難遇到，所以總是興致缺缺。

水瓶座：

水瓶男相當自我，要將自己的真心完全交付給另一個人，對他們來講是件不可思議的事，因為他們認為，這世上沒有什麼人是值得特別信賴的，就算此刻給予充分的依賴，但是對方也能隨時收走，只有守住自己的真心才不會受到傷害。所以水瓶男不管跟誰談戀愛，都不會被輕易束縛。

雙子座：

雙子男渴望愛情，希望有人能包容自己所有的情緒，看似會為了愛情百分百投入，但其實並非如此。雙子男比較自我，情緒百變，即便是付出也很少真的站在對方的立場思考問題，所以他們雖然戀情不斷，但內心始終無法為一人停留。