中華女足這次出征巴林的陣容中，助理教練鄭雅熏（左起）、陳燕萍、王湘惠、李綉琴也參加過2008年亞洲盃。（中華足協提供）

中華女足暌違14年再次打入亞洲盃，在這次出征巴林的陣容中，只剩助理教練鄭雅熏、隊長王湘惠、陳燕萍、李綉琴是2008年參加越南亞洲盃的班底。時光荏苒，4人直說當時的印象已很模糊，對巴林攻入第2球的陳燕萍還笑說自己當初還是小毛頭，上不了場，「現在還要去google一下當初對手是誰。」

王湘惠在2008年亞洲盃最後一戰對南韓已是先發球員，表示14年的過程中，是很多教練跟選手累積下來的努力跟堅持才有機會重回亞洲盃，「我們會努力去爭取更好的成績。」

「小跑車」陳燕萍在巴林兩戰都替中華隊進球。（中華足協提供）

前鋒李綉琴則說，看到自己的名字在2008年的亞洲盃陣容裡，還覺得很訝異，「自己當初應該是在替補席上幫學姐加油的角色，現在角色互換，除了自己很努力以外，也是大家一起努力才能再次進軍會內賽。」

中華隊總教練越後和男賽後幽默表示，隔了14年再度晉級亞洲盃，回國後也剛好要隔離14天，「或許14這個數字對我而言是個幸運的數字！」對於這次征戰當然要感謝選手的努力才有這樣的結果。接下來亞洲盃的對手只會是實力相近或更強的隊伍，針對現有的不足去加強跟修正是首要目標。

中華女足日籍教頭越後和男。（中華足協提供）

下半場以自由球率先攻破巴林大門的賴麗琴，表示自己的強項就是自由球，當下操刀自由球心裡只有一個念頭就是要把球踢進，讓大家的心理可以穩定下來，「這趟比賽真的不容易，由於疫情的關係大家的狀態都沒有調整到最好，要修正的地方還很多，也期許年輕新血透過更多比賽累積經驗。」