台鐵EMU3000新列車12月29日起投入東部幹線！台鐵25日宣布，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，自12月29日（星期三）起微調班表，不過EMU3000型稍晚才能公告開放訂票時間。

台鐵表示，EMU3000型優先投入東部幹線，將替駛樹林—台東間直達、半直達傾斜式列車計6列次，調整後東部幹線自強號列車運能較現況提升4.6％。由於該型車刻正辦理測試，待取得IV＆V認證許可後，再公告開放訂票日期時間。

6列次分別是：408次自強號樹林-台東、426次自強號樹林-知本、438次自強號樹林-台東、411次自強號台東-樹林、421次自強號台東-樹林、441次自強號知本-樹林。

此外，彰化—台東間751次、754次莒光號，改以EMU900型區間快車替駛，縮短行車時間35分鐘。

另新增上午時段台東往台北（台東9：40開）及下午時段台北往台東（台北16：24開）普悠瑪班次。

台鐵表示，本次調整相關列車車次、時刻，即日起請參閱台鐵網站（網址：http：／／www.railway.gov.tw ）及各車站公告。