市議員楊典忠說，在地議員對於補選任務絕對是義無反顧，全力以赴，「我們一定要再把第二選區立委席次贏回來」。（陳世宗攝）

臺中市第二選區立委補選案，各黨派密集討論推派何人披掛出征角逐補選案？民進黨市議員王立任和陳柏惟共同在沙鹿區設聯合服務處，有人勸王立任參加立委補選？王立任強調，目前還沒有討論任何人都該貢獻一己之力，如果有需要他會全力以赴。市議員楊典忠說，在地議員對於補選任務絕對是義無反顧，全力以赴，「我們一定要再把第二選區立委席次贏回來」。

第二選區立委補選各黨派還在討論入選。王立任說，民進黨在此插旗已久，沙鹿不是沒有贏的機會，這次罷免案他為陳柏惟感到不捨，這次挫敗不是陳柏惟個人問題，這是臺灣民主重要過程，臺灣會越來越好繼續向前行，民主進步過程中，如果有需要他，一定會全力以赴。

民進黨市議員楊典忠表示，在地議員對補選任務絕對是義無反顧全力以赴。他深耕地方、勤走基層連任3屆議員，沙鹿區得票也一屆比一屆還高；他認為黨中央會與基進黨評估協調最佳人選，「我們一定要再把第二選區立委席次贏回來」。